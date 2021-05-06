Ailelerin kavgasında şok sözler: Babaları gelsin, kurşun 7,5 lira

ADANA'da iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada sokak savaş alanına döndü.

ADANA'da iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada sokak savaş alanına döndü. Kavgaya karışan bir kadın, "Gelsin, babaları gelsin. Kurşun 7,5 lira olmuş" dedi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta yaşayan iki aile arasında, bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Sokağın savaş alanına döndüğü kavgaya karışan bir kadının, "Gelsin, babaları gelsin. Kurşun 7,5 lira olmuş" dediği duyuldu.İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları sakinleştirip dağılmalarını sağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR