İki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şemikler Mahallesinde iki kadın arasında başlayan tartışmaya aileleri de katıldı.
Silahlı kavgaya dönüşen olayda 4 kişi pompalı tüfekle yaralandı.
Olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili aralarında yaralıların da bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.