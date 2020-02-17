İki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
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İki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

17.02.2020 20:46 | Son Güncelleme: 17.02.2020 20:48
İki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

'in ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şemikler Mahallesinde iki kadın arasında başlayan tartışmaya aileleri de katıldı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda 4 kişi pompalı tüfekle yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili aralarında yaralıların da bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
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