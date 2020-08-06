İki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi gözaltına alındı İZMİT'te, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle havaya ateş açan 2 kişi gözaltına alındı.

İZMİT'te, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle havaya ateş açan 2 kişi gözaltına alındı.

İzmit Tavşantepe Mahallesi'nde iddiaya göre iki aile arasında 2 ay önce yaşanan kız kaçırma meselesi nedeniyle husumet oluştu. 4 gün önce çıkan kavgada bir kişi bıçaklanırken, 11 evin camları zarar gördü. Olayların ardından mahallede tedbirler arttırılarak, polis ekipleri görevlendirildi. İki aile arasında bu gece saatlerinde yeniden gerginlik yaşandı. Ata Sokak üzerinde 2 kişi havaya pompalı tüfekle ateş açtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı yatıştırırken, havaya ateş eden 2 kişiyi silahlarıyla birlikte gözaltına aldı. Polis ekiplerinin mahallede tedbirleri devam ederken, olayların yaşandığı sokak üzerine çevik kuvvet ekipleri yerleştirildi.

Kaynak: DHA