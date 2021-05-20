İki aile arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İki aile arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İki aile arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bağcılar'da iki aile üyeleri arasında çıkan kavga kanlı bitti.

Bağcılar'da iki aile üyeleri arasında çıkan kavga kanlı bitti. Bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay 23.00 sıralarında Bağcılar Kirazlı Mahallesi 1211'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya aralarında sorun olduğu öğrenilen iki aile üyeleri bir araya geldi. Aralarındaki sorunları çözmek için konuşmaya başlayan taraflar tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içinde büyüyerek tabanca ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi tartıştığı diğer kişiyi öldürdü. Devam eden kavgada 2 kişi de yaralandı. Silah seslerinin duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın gerçekleştiği bölgeye güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede delil araştırması gerçekleştirdi. Yapılan inceleme sonrasında elde edilen deliller emniyete götürüldü. Olayı gerçekleştiren ve kaçanlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Davut Has - Furkan Tan - Mehmet Furkan Doğan/İHA)

İki aile arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Akraba iki ailenin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 kişi can verdi, 2 kişi yaralandı
Akraba iki ailenin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 kişi can verdi, 2 kişi yaralandı
Bakan Soylu'dan mafyalara koruma verildiği iddiasına yanıt: Ben gelmeden önce verilmiş
Bakan Soylu'dan mafyalara koruma verildiği iddiasına yanıt: Ben gelmeden önce verilmiş
Törende bayılan zabıtayı, polis böyle kucağında taşıdı
Törende bayılan zabıtayı, polis böyle kucağında taşıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Abdullah Gül Muharrem İnce Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Alişan Beren Saat Demet Akalın Barış Murat Yağcı
Spor Şenol Güneş Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Josef De Souza Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İki aile arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 09:26:19. #1.14#

title