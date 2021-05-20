İki aile arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
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İki aile arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Davut Has - Haberler | 3. Sayfa

İki aile arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı Bağcılar'da iki ile geceyi kanlı tartışma ile bitirdi Bağcılar'da iki aile üyeleri arasında çıkan kavga kanlı bitti.

İki aile arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Bağcılar'da iki ile geceyi kanlı tartışma ile bitirdi

İSTANBUL - Bağcılar'da iki aile üyeleri arasında çıkan kavga kanlı bitti. Bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay 23.00 sıralarında Bağcılar Kirazlı Mahallesi 1211'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya aralarında sorun olduğu öğrenilen iki aile üyeleri bir araya geldi. Aralarındaki sorunları çözmek için konuşmaya başlayan taraflar tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içinde büyüyerek tabanca ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi tartıştığı diğer kişiyi öldürdü. Devam eden kavgada 2 kişi de yaralandı. Silah seslerinin duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın gerçekleştiği bölgeye güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede delil araştırması gerçekleştirdi. Yapılan inceleme sonrasında elde edilen deliller emniyete götürüldü. Olayı gerçekleştiren ve kaçanlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki aile arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
İki aile arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
İki aile arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
İki aile arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has

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