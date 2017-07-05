İki Aile Arasında Bıçaklı Sopalı Kavga: 9 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde iki aile arasında çıkan ve bıçak, sopa ile taşların kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.



Olay, Çobanlar ilçe merkezi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddialara göre daha önceden aralarında husumet olan iki ailenin üyeleri arasında gürültü meselesi yüzünden yine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu devreye bıçaklar, sopa ve taşlar girdi. Kavgada yaralanan Evren, Halil, Ayşe, Fatih P., ile Bayram, Saide, Hasan U., Adem ve Fazlı K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan iki ailenin üyeleri farklı hastanelere sevk edilerek gerginliğin tırmanmasının önüne geçildi.



Olayın ardından polis tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR