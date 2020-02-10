İki adet Tevrat'ın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı
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İki adet Tevrat'ın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı

Sakarya'da jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen ve iki adet Tevrat'ın ele geçirildiği olay ile ilgili adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:24
İki adet Tevrat'ın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı

'da ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen ve iki adet 'ın ele geçirildiği olay ile ilgili adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Jandarma İstihbarat birimleri Akyazı ilçesi Sanayi Sitesinde iş yeri bulunan H.G. isimli şahsın aracılığı ile tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisini aldı. Bilgi üzerine harekete geçen ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda iş yeri sahibi H.G. ile birlikte E.B., N.A., B.K., A.E. ve H.Y. isimli toplam 6 şüpheli araçla birlikte yakalandı. Araçta yapılan aramalarda ise 2 adet Tevrat kitabı ele geçirildi. Olayın ardından jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve daha sonrasında adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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