İki adet ABD savaş gemisi 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İki adet ABD savaş gemisi 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İki adet ABD savaş gemisi 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacak

ABD, iki savaş gemisinin Karadeniz'e çıkışı için Türkiye'ye diplomatik kanallardan bildirimde bulundu.

Son Dakika: ABD, 2 savaş gemisini haftaya Karadeniz'e gönderiyor! Geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı
Son Dakika: ABD, 2 savaş gemisini haftaya Karadeniz'e gönderiyor! Geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı
ABD ve Japonya, otomotiv de başlayan ve diğer sektörlere de sıçrayan çip krizine karşı anlaşma yaptı
ABD ve Japonya, otomotiv de başlayan ve diğer sektörlere de sıçrayan çip krizine karşı anlaşma yaptı

ABD, iki savaş gemisinin Karadeniz'e çıkışı için Türkiye'ye diplomatik kanallardan bildirimde bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) iki savaş gemisini Karadeniz'e göndereceği ve diplomatik kanallardan Türkiye'ye bildirim yapıldığı öğrenildi. Kaynaklar, Montrö Sözleşmesi'ne uygun olarak iki ABD savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacağına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldığını, gemilerin 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacağını bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İki adet ABD savaş gemisi 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 14:25:58. #1.15#
title