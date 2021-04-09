İki adet ABD savaş gemisi 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacak
ABD, iki savaş gemisinin Karadeniz'e çıkışı için Türkiye'ye diplomatik kanallardan bildirimde bulundu.
Son Dakika: ABD, 2 savaş gemisini haftaya Karadeniz'e gönderiyor! Geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı
ABD ve Japonya, otomotiv de başlayan ve diğer sektörlere de sıçrayan çip krizine karşı anlaşma yaptı
ABD, iki savaş gemisinin Karadeniz'e çıkışı için Türkiye'ye diplomatik kanallardan bildirimde bulundu.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) iki savaş gemisini Karadeniz'e göndereceği ve diplomatik kanallardan Türkiye'ye bildirim yapıldığı öğrenildi. Kaynaklar, Montrö Sözleşmesi'ne uygun olarak iki ABD savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacağına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldığını, gemilerin 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacağını bildirdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı