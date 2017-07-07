İngiltere ikinci lig takımlarından Worverhampton'un kalecisi Carl İkeme'ye lösemi teşhisi kondu.



Sezon öncesinde gerçekleştirilen sağlık kontrollerinde, 31 yaşındaki Nijeryalı kalecinin kan değerleri normalin dışında çıktı. İkinci defa detaylı bir muayeneye alınan tecrübeli kalecide lösemi tespit edildi.



İkeme'nin hemen kemoterapi tedavisine başlayacağını bildiren kulüp başkanı Laurie Dalrymple, "Carl'ın nasıl bir savaşçı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu zorlu mücadelede de aynı özellikleri göstereceğine inanıyoruz." dedi.



Carl İkeme 2003 yılından beri Wolverhampton'da. Nijeryalı milli kaleci 14 yılda 8 kez kiraya verildi. - L