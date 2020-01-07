IKEA, üzerine çekmece düşen çocuğun ailesine 46 milyon dolar ödeyecek

07.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:30

İsveç merkezli mobilya devi IKEA, Mayıs 2017'de bir çocuğun ölümüne sebep olan şifonyer için açılan davada aileye 46 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.



ABD'de Kaliforniya eyaletinde yaşayan iki yaşındaki Jozef Dudek, 2008'de alınan defolu MALM adlı şifoniyerin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Euronews.com'da Görüntüle