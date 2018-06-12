IKEA, Plastik Ürün Kullanımını Yasakladı

İsveçli mobilya devi IKEA, tarihi bir karara imza atarak 2020 yılından itibaren tüm tek kullanımlık plastik ürünlerini alışveriş merkezleri ve restoranlarından kaldıracağını duyurdu. Avrupa'daki tüm IKEA mağazalarını kapsayan yasak plastik pipet, tabak, çatal, bıçak, kupa, saklama torbası, çöp poşedi ve plastik kaplama kağıt tabak ve kupaları da içeriyor. Mağazaların yanı sıra restoranlar da yasağa uyacak.

SIFIRA ÇEKİLMESİ BEKLENİYOR

IKEA tarafından yapılan açıklamada 2020 yılı itibarıyla yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçilmesinin planlandığı ve ürünlerde de sadece geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir ürünler kullanılmasının öngörüldüğü belirtildi. 2025 yılında da eve teslimattaki emisyonun sıfıra çekilmesi bekleniyor.

416 RÜZGAR TÜRBİNİ İNŞA EDECEK

Yenilenebilir enerji projesine şimdiden 1.7 milyar euro yatıran İsveç merkezli perakende mobilya devi 416 rüzgar türbini inşa edecek. Şirketin IKEA binasındaki mevcut 750 bin güneş paneli sayısını da arttırılacağı kaydedildi.

Avrupa Birliği de geçtiğimiz hafta bazı plastik ürünlerini yasaklamaya yönelik adım atarak AB sularında ve sahillerindeki plastik atıkları yüzde 70 azaltma yolunda çalışacağını duyurmuştu.