İKÇÜ ve Öz Büro İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
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İKÇÜ ve Öz Büro İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

18.03.2021 09:49 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:01
İKÇÜ ve Öz Büro İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ile Öz Büro İş Sendikası arasında 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ile Öz Büro İş Sendikası arasında 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İKÇÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektörlük Seminer Salonu'nda imzalanan toplu iş sözleşme gereği en düşük işçi maaşı sosyal hak ve ikramiyeleriyle 5 bin 200 lira oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, üniversitede işçi statüsünde görev yapan personelin maddi ve sosyal haklarını düzenleyen sevindirici bir anlaşmaya imza attıklarını kaydetti.

Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba ise vatan ve emek kavramlarına büyük önem veren bir sendika olduklarına vurgu yaparak, vatanına, milletine adamış bir üniversite yönetimiyle toplu iş sözleşmesi yapmanın sevincini yaşadıklarını aktardı.

Sendikanın İzmir 1 No'lu Şube Başkanı İsmail Ayyıldız da "Eşit işe eşit ücret parolasıyla memur ve işçi maaşları arasındaki uçurumun tamamen ortadan kaldırılması için başlattığımız bu süreç tüm tarafları memnun edecek bir şekilde tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından Rektör Köse ve Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Gülbaba karşılıklı plaket takdiminde bulundu. Çalışanlar da üniversite ve sendika yönetimine plaket sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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