İKÇÜ öğrencilerinin reklamcılık başarısı Açıkhava Reklamcıları Vakfının (ARVAK) düzenlediği, "A Awards Açıkhava Reklamları Yarışması 2020"ye katılan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencileri ikincilik kazandı.

Açıkhava Reklamcıları Vakfının (ARVAK) düzenlediği, "A Awards Açıkhava Reklamları Yarışması 2020"ye katılan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencileri ikincilik kazandı.

İKÇÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışmada Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü adına "Üniversite Medya Junior" kategorisinde iki ekip finale kaldı.

Bu ekiplerden Dr. Öğretim Üyesi Erdem Geçit'in danışmanlığındaki Mehmet Can Çiftçi, Cemre Özkan, Bicem Ünsal'dan oluşan "Markup Junior" proje ekibi Türkiye ikincisi oldu.

Ekibi kabul eden Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, öğrencilerin medya ve iletişim alanlarında etik ve yerli değerlere bağlı olarak Türkiye'yi daha ileri götürecek çalışmalara imza atacaklarına inandığını belirtti.

Köse, öğrencilerin geçen sene de aynı yarışmada ödül kazandığını hatırlatarak, "Bu ödüllerle siz, ülkemizin geleceğinde çok önemli roller üstleneceksiniz. Biz de dinamik kadromuzla sizleri geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Sizlerin azmi ve gayreti ile akademik kadromuzun liderliği birleşince başarının gelmesi de kaçınılmaz oluyor. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da üniversitemize ödülün getirilmesinde emeği geçen siz öğrencilerimi ve değerli hocalarımızı tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA