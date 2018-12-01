İKÇÜ'de Dumansız Hayat Paneli

İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Bumin Nuri Dündar, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Öğr.Üyesi Derya Özer Kaya, Topluluk Akademik Danışmanı Araş.Gör. Yusuf Emük, akademisyenler ve öğrencilerin izlediği panelde, sigara ve tütün kullanımının dünyada önlenebilir ölüm nedenlerinden en önemlisi olduğu vurgulandı.

Panelistler, Doç.Dr. Yelda Varol, Dr.Öğr.Üyesi İlknur Naz Gürşan veUzman Doktor Hülya Şahin, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ile ilgili önemli bilgiler aktardı.

"Saniyede bir kişi, tütüne bağlı sağlık sorunları nedeniyle ölüyor."

Tütün kullanımının zararlarına dikkat çeken İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Bumin Nuri Dündar, bu kapsamda yapılan çalışmalarının en hassas ve önemlisinin çocuk ve gençleri tütün ve tütün ürünleri kullanımından korunması olduğunu ifade etti. Prof.Dr.Dündar, "Sigara ve tütün ürünlerinin kullanımı, başta kanserler, kronik akciğer hastalıkları, kalp krizleri, anne karnındaki bebekte düşük kilo ve zeka geriliği yapması, damar tıkanıklığı ve birçok tedavisi olmayan hastalığa yol açmaktadır. Sigara içmeyenlerde pasif içici olarak çevresel tütün dumanına maruz kalmak akciğer kanseri oluşumunu yüzde 32 oranında artırmaktadır. Saniyede bir kişi, tütüne bağlı sağlık sorunları nedeniyle ölmektedir. Ayrıca düzenli bir şekilde sigara içmeyi sürdürenlerin yarısı sigara nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bu çerçevede değerlendirildiğinde sigara kullanımı, kişi ve toplum sağlığını tehdit etmekte,

tüm dünyada en önemli halk sağlığı sorunu olmaktadır."dedi.

Ölümlerin %61'i KOAH'dan

Konuşmasına Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ile devam eden Prof.Dr. Dündar,ölümlerin büyük oranda KOAH nedeniyle gerçekleştiğini belirtti. Solunum yolu hastalıklarının Türkiye'de en sık görülen ölüm nedenleri arasında 3.sırada olduğunu söyleyen Prof.Dr.Dündar, "2012 yılında gerçekleşen toplam 320.967 ölümden 31.026'si solunum sistemi hastalıkları nedeniyle ve bu ölümlerin de %61'i KOAH nedeniyle gerçekleşmiştir. Şu anda dünyada en sık görülen4. ölüm sebebi olan KOAH'ın 2020 yılında 3'üncü sıraya yükselmesi bekleniyor." dedi.

"Çocuklar ve gençlerdeki sigara içme oranı artışı tedirgin edici."

Çocukların ve gençlerin yanında sigara içilmesinin anne ve babayı model alan bireylerde sigara içme alışkanlığının gelişmesini kolaylaştırdığına vurgu yapan Dekan Prof.Dr.Dündar, tütün kontrolü için alınan yasal önlemlerin de bireyin bilinçlenmesinde yeterli olmadığını söyledi. Özellikle çocuklarda ve gençlerde görülen sigara içme oranlarındaki artışa dikkat çeken Dekan Prof.Dr.Dündar "Evdeki büyüklerin sigara içmesi,arkadaş ısrarı, sevilen veya önemsenen kişilerin sigara içmeleri, okul başarısızlıkları, kötü sosyo-ekonomik koşullar, aile içi çatışmalar ve sevgisizlik, yalnızlık duygusu, alkol-uyuşturucu madde kullanımı, stres gibi sosyal ve psikolojik nedenler, gençlerin okul yaşlarında sigaraya başlamasında rol oynayan etmenler olarak gösterilmektedir." diye konuştu.