İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine "Uluslararası sağlık turizmi" tescili
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İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine "Uluslararası sağlık turizmi" tescili

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin uluslararası sağlık turizmi tesisi olarak tescillendiği bildirildi.

02.12.2019 19:26 | Son Güncelleme: 02.12.2019 19:26
İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine

Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin uluslararası sağlık turizmi tesisi olarak tescillendiği bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik" kapsamında yapılan değerlendirme sonucu hastanenin, uluslararası sağlık turizmi tesisi olarak kayıt altına alındığı belirtildi.

Bu karar sonrası hastanenin uluslararası sağlık turizmi faaliyetlerinde bulunmaya hak kazandığı aktarılan açıklamada görüşlerine yer verilen hastane başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz, özverili çalışmalarından dolayı tüm hastane çalışanlarını tebrik etti.

Kaynak: AA
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