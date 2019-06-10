IKBY yeni Başkanı Neçirvan Barzani göreve başladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani bugün düzenlenen törende yemin ederek göreve başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve çok sayıda devlet temsilcisi yemin törenine katıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 2018 Eylül ayında yapılan genel seçimlerin ardından Parlamento tarafından başkan seçilen Neçirvan Barzani, bugün düzenlenen törende yemin etti. Erbil'de Saad Abdullah Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY eski Başkanı Mesud Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas olmak üzere çok sayıda devlet temsilcisi, siyasi parti başkanları ve binden fazla kişi katıldı.

Yemin töreninde konuşma yapan Irak Başbakanı Abdülmehdi, Irak toprak bütünlüğü çerçevesinde Bağdat ile Erbil arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmeye özen gösterdiklerini vurguladı. IKBY eski Başkanı Mesut Barzani ise yaptığı konuşmada yeni başkana tam destek vereceğini söyledi. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih de eski başkan Mesut Barzani'nin oynadığı role övgüde bulunarak, Bağdat ile Erbil arasındaki ilişkilere değindi. Salih, iki yönetim arasındaki sorunlara acil çözüm bulma çağrısı yaptı.

IKBY yeni Başkanı Neçirvan Barzani konuşmasında Bağdat ile ilişkilerini geliştirmeye özen göstereceklerini belirterek iki taraf arasındaki sorunlara anayasa çerçevesinde çözüm bulmaya çağırdı.IKBY Başbakanı olarak görev yapan ve aynı zamanda Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Başkan Yardımcısı olan Neçirvan Barzani, 111 üyeli Parlamento'da, oylamaya katılan 81 üyenin 68'inin oyunu alarak IKBY'nin 2. Başkanı seçilmişti. - ERBİL

Kaynak: İHA