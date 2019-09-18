IKBY'ye kaçırılan 90 kişi Kerkük yerel hükümetine teslim edildi

18.09.2019 19:48

Kerkük Arap Meclisi Üyesi Hatem et-Tai ile röportaj

Kerkük Arap Meclisi Üyesi Hatem et-Tai, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı güvenlik güçleri tarafından 2003-2017 yıllarında alıkonulan veya tutuklanan Kerkük sakinlerinden 90 kişiyi Kerkük yerel hükümetine teslim ettiklerini açıkladı.

Kerkük Arap Meclisi Üyesi Tai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "IKBY, alıkoyduğu 90 kişiyi Kerkük yerel hükümetine teslim etti." ifadesini kullanarak, resmi işlemlerin ardından bu kişilerin mahkemeye çıkarılacaklarını söyledi.

Tai, bu gelişmenin özellikle son günlerde IKBY'ye karşı tepkilerin artması üzerine yaşandığını belirterek, Kerkük yerel yönetiminin çağrısı ve tutuklu yakınlarının düzenledikleri gösterinin etkili olduğunu aktardı.

IKBY hapishanelerindeki tutuklu ve alıkonulanların sayısının binlerce olduğunu hatırlatan Tai, alıkonulanların tamamının Kerkük yerel hükümetine teslim sürecinin devam etmesini ve sonucun yargının takdirine bırakılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA