IKBY yargısı, Erbil saldırısının BMGK'ye şikayet edilmesini istedi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Yüksek Yargı Konseyi, İran'ın dün Erbil'e düzenlediği füze saldırılarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayet edilmesini talep etti.

IKBY Yüksek Yargı Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Erbil'e yönelik füze saldırıları kınandı.

Irak'ın egemenliğine saygı duyulması ve ülkelerin çatışma sahası olmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, Bağdat hükümetine Irak'ın egemenliğine yönelik bu ihlallere ilişkin BMGK'de şikayetçi olması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Irak Meclisi ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine de bu tür saldırıların önüne geçmek için kararlı bir duruş sergilemeleri çağrısı yapıldı.

Ne olmuştu?

IKBY Anti-Terör Birimi, dün, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Anti-Terör Birimi, saldırıya ilişkin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının "doğudan yönlendirildiği" kaydedilen açıklamada, olayın 13 Mart saat 01.00'de gerçekleştiği ve 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD Konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı belirtilmişti.

Erbil'e düzenlenen füze saldırılarını, İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlenmişti. İsrail'in son dönemde bölgede düzenlediği saldırılara işaret edilerek, "İsrail'e ait bir merkezin Devrim Muhafızlarına ait füzelerle vurulduğu" kaydedilmişti.

IKBY ise İran'ın saldırılarını tekrarladığını, uluslararası toplumun sessiz kalmasının da bu saldırıların önünü açacağını bildirmişti.