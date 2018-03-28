Ikby ve İran Arasındaki Geçiş Noktalarının Durumu

Irak merkezi hükümetinden bir heyet, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve İran arasında gayriresmi geçişler için kullanılan sınır noktasının gümrük kapısına dönüştürülmesi için incelemelerde bulundu.

Heyet, Süleymaniye vilayetinin Derbendihan ilçesindeki Sertek-Pişte gayriresmi geçiş noktasına gelerek, buradaki yerel yetkililerle görüştü, geçiş noktasının altyapısını inceledi.

Irak Sınır Kapıları Operasyon Sorumlusu ve heyete başkanlık eden Şakir Abbas, inceleme sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçiş noktasının uluslararası gümrük kapısı haline gelmesi için uygun bir mekanizmanın kurulmasını yerinde takip ettiklerini belirtti.

Abbas, incelemelerin sona ermesinin ardından bir rapor hazırlayıp, Bağdat'taki ilgili yetkililere sunacaklarını söyledi.

Heyet Başkanı Abbas, IKBY ve İran sınırı üzerinde birden fazla gayriresmi geçiş noktası olduğunu hatırlatarak, bunların da yine resmileştirilmesi için çalışmaların olumlu yönde devam ettiğini kaydetti.

Sınırdaki incelemelere katılan Süleymaniye Vali Temsilcisi Salar Abdullah ise Sertek'in yanı sıra vilayet sınırları içerisinde gümrük kapısına dönüştürülmeyi bekleyen 3 geçiş noktasının daha olduğu bilgisini verdi.

Mevcut gümrük kapıları



İran, hem Irak merkezi hükümeti hem de IKBY ile toplamda bin 450 kilometrelik sınır hattı üzerinde 8 gümrük kapısına sahip.



IKBY ile İran arasında Süleymaniye vilayetinde Pervezhan, Başmak ile Erbil vilayetinde Hacı Omeran olmak üzere 3 sınır kapısı bulunuyor. Sınır kapılarının hepsi uluslararası olup hem ticari hem de yolcu geçişleri için kullanılıyor. Resmi 3 gümrük kapısının yanında IKBY ve İran arasında Sertek, Seyranbend, Kele ve Tevela adında 4 gayriresmi geçiş noktası da mevcut.

Irak merkezi hükümetinin ise İran'la Basra vilayetinin doğusunda Şelemçe, Misan vilayetinde Eş-Şib, Vasit vilayetinde Zarbatiye, Diyala vilayetinde Somer ve Munduriye kara sınır kapıları yer alıyor.