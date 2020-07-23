IKBY, Türkiye'ye seyahat izni verdi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak ve yabancı uyrukluları kişilerin Türkiye'ye seyahat etmesine izin verdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak ve yabancı uyrukluları kişilerin Türkiye'ye seyahat etmesine izin verdi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran vatandaşları hariç Irak ve diğer yabancı uyruklu vatandaşların sağlık kurallarına uyma şartıyla Türkiye'ye seyahat edebileceklerini duyurdu. Açıklamada, Erbil ve Süleymaniye Havaalanlarının 1 Ağustos'ta başlayacak uçuşlar için hazırlıkların yapıldığı ifade edildi.

Irak ve yabancı uyruklu yolcuların hava ve kara yolu üzerinden seyahatlerine izin verilirken, bölgeye girişlerde yeni tip korona virüs (Covid-19) test ücretinin yolcular tarafından karşılanacağı belirtildi. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği süre boyunca evlerinde veya otellerde karantina altına alınacaklarını ifade edildi. - ERBİL

Kaynak: İHA