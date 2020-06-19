IKBY, terör örgütü PKK'dan topraklarını terk etme çağrısında bulundu Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) terör örgütü PKK'ya topraklarını terk etme çağrısında bulundu.

Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) terör örgütü PKK'ya topraklarını terk etme çağrısında bulundu.

Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından yapılan açıklamada terör örgütü PKK'yı topraklarına ve egemenliğine saygı duymaya davet ederek, gerilimin yaşanmaması için sınır bölgelerini terk etmeye çağırdı. IKBY, bütün komşu ülkelerle dostça ilişkiler kurmak istediğini vurguladı. - ERBİL

Kaynak: İHA