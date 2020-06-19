IKBY, terör örgütü PKK'dan topraklarını terk etme çağrısında bulundu
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IKBY, terör örgütü PKK'dan topraklarını terk etme çağrısında bulundu

Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) terör örgütü PKK'ya topraklarını terk etme çağrısında bulundu.

IKBY, terör örgütü PKK'dan topraklarını terk etme çağrısında bulundu
19.06.2020 23:54 | Son Güncelleme: 20.06.2020 01:04

Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) terör örgütü PKK'ya topraklarını terk etme çağrısında bulundu.

Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından yapılan açıklamada terör örgütü PKK'yı topraklarına ve egemenliğine saygı duymaya davet ederek, gerilimin yaşanmaması için sınır bölgelerini terk etmeye çağırdı. IKBY, bütün komşu ülkelerle dostça ilişkiler kurmak istediğini vurguladı. - ERBİL

Kaynak: İHA

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