Ikby Referandumuna Tepkiler

Kahramanmaraş'ta, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumuna tepki gösterildi.



Kahramanmaraş Milliyetçi Gençlik Platformu ve Milliyetçi Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumunu protesto için Kahramanmaraş Özel İdare İş Merkezi önünde toplandı.



Grup adına açıklama yapan Ökkeş Ekberoğlu, bu referandumun gerçek amacının Kürtlere bağımsızlık sağlamak olmadığını, bölgede ikinci bir İsrail inşa edilmek istediğini ileri sürdü.



IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin, bu referandum kararıyla çizmeyi aştığını dile getiren Ekberoğlu, şunları kaydetti:



"Barzani, Türkiye'ye meydan okumaya kadar gitmiştir. Yine bilindiği üzere bu süreç, devletimizin en üst kademeleri tarafından beka sorunu olarak tarif edilmiştir. Beka, yani ölüm kalım meselesi. Bizler vatanımıza kasteden bu düşmanlık karşısında boyun eğip olan bitenleri seyretmeyeceğiz. Vatana yönelen düşman tehdidi karşısında birlik olmak günüdür. Aradaki ayrılık gayrılıkları bir tarafa bırakarak, düşmana karşı kim olduğumuzu hatırlama ve hatırlatma günüdür."



Açıklamanın sonunda İsrail ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı ile Mesud Barzani'nin fotoğrafını ateşe veren grup dağıldı.