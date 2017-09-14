Ikby Referandumuna İlişkin "Askeri Çatışma" Uyarısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı referandumun ülkede çatışmaya neden olabileceği uyarısı yapıldı.



Irak İnsan Hakları Komiserliği Sözcüsü Ali Bayatlı yaptığı yazılı açıklamada, "Tartışmalı bölgelerde referandum yapılmasının çeşitli taraflar arasında askeri çatışmalara yol açabileceği kaygısı taşıyoruz." ifadelerine yer verdi.



Tartışmalı bölgelerde "terör grupları" tarafından yığınak yapıldığını belirten Bayatlı, "Herhangi bir sürtüşme veya çatışma halinde bunun kurbanları tüm taraflardan sadece siviller olacak." ifadelerini kullandı.



Bayatlı, referandum konusunda uzlaşıyla varılmadığı takdirde söz konusu bölgelerde insanlık felaketi yaşanabileceği uyarısında bulundu.



Terör örgütü PKK'ya bağlı güçlerin Kerkük ve ona bağlı Dakuk ilçesiyle Salahaddin'e bağlı Tuzhurmatu çevresine yerleştirildiği iddia ediliyor. Bunun, bu bölgelerdeki Haşdi Şabi güçleriyle çatışma ihtimalinden endişe ediliyor.



IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, uzun süredir tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını ilan etmişti.



Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, referandumun anayasaya aykırı olduğunu belirterek, sonucu tanımayacaklarını söylemişti.



Irak meclisi, salı günü IKBY'nin referandum girişimini reddederken, Diyala ve Salahaddin vilayetlerindeki yerel yönetimler de kendi sınırları dahilinde referandum yapılmasını kabul etmeyeceklerini bildirmişti.