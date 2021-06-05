IKBY: "PKK'nın IKBY'ye karşı saldırganlığının acilen durması gerek"
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IKBY: "PKK'nın IKBY'ye karşı saldırganlığının acilen durması gerek"

IKBY: 'PKK'nın IKBY'ye karşı saldırganlığının acilen durması gerek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı, terör örgütü PKK'nın Peşmerge güçlerine yönelik saldırısını kınayarak, PKK'nın IKBY'ye karşı saldırganlığının acilen durması gerektiğini vurguladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı, terör örgütü PKK'nın Peşmerge güçlerine yönelik saldırısını kınayarak, PKK'nın IKBY'ye karşı saldırganlığının acilen durması gerektiğini vurguladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Duhok kentinde Peşmerge güçlerini pusuya düşerek, 5 Peşmergenin ölümü ve 4 Peşmergenin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırı kınandı. Terör örgütü PKK'nın IKBY'ye karşı saldırganlığının acilen durması gerektiğinin altını çizen IKBY Başkanlığı, merkezi Bağdat yönetiminin bu olaylarla ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini beklediklerini ifade etti.

Terör örgütü PKK'nın, IKBY'nin yasaları ve yönetimine hiçbir zaman saygı duymadığı belirtilen açıklamada, örgütün sürekli bölge ve vatandaşları için bir tehdit unsuru oluşturduğu kaydedildi.

Öte yandan IKBY Hükümeti Sözcüsü Cutyar Adil, IKBY ve halkının terör örgütü PKK'nın çarpık politikasının kurbanı olmasına izin verilmeyeceğini belirterek, "Peşmergeye yapılan saldırı, bütün IKBY halkına yapılmış saldırıdır. Peşmerge güçleri bölge ve vatandaşlarını korumaya devam edecek" ifadelerini kullandı. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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