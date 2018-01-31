Küstah Karar! IKBY Parlamentosu, Zeytin Dalı Harekatı'nı Kınadı
Kuzey Irak'ta yapmak istediği gayrimeşru referandumun ardından büyük hüsrana uğrayan Barzani yönetimi, parlamentoda Zeytin Dalı Harekatı'nı kınadı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ÖSO birlikleriyle beraber düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı, 12. gününe girdi. Emin adımlarla Afrin'e doğru ilerleyen kahraman Türk askeri ile ÖSO birlikleri, çevre köyleri terörden arındırmaya başladı.
AFRİN GÜNDEMİYLE IKBY PARLAMENTOSUNU TOPLADI
IKBY Parlamentosu dün Afrin gündemiyle toplandı. Parlamento TSK'nın Afrin'e düzenlediği operasyonu kınadığını açıkladı.
BM'DEN ACİL TAVIR TALEBİNDE BULUNDU
Parlamentonun yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumdan Zeytin Dalı operasyonuna karşı acil tavır talebinde bulunuldu.
İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye açıklama yapan Mesut Barzani, operasyonların durmasını istemişti.