IKBY Parlamentosu'nda korona virüsü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosunda, bir milletvekil ile 3 memurda korona tespit edilmesinin ardından çalışmalara 2 hafta ara verildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosunda, bir milletvekil ile 3 memurda korona tespit edilmesinin ardından çalışmalara 2 hafta ara verildi.

IKBY Parlamentosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, milletvekilleri ile memurlardan oluşan toplan 197 kişinin korona virüsü testinden geçirildiğini belirterek, test sonucu bir milletvekili ile 3 memurda korona virüsü teşhisi konulduğunu vurgulandı. Parlamento çalışmalarına 2 hafta boyunca ara verildiğini kaydeden açıklamada, virüs testi yaptırmayan milletvekilleri test yaptırmaya çağrıldı. Son haftalarda korona virüsü vakalarında büyük bir artışın yaşandığı IKBY'de vaka sayısı bin 570'e ölenlerin sayısı ise 29'a yükseldi. - ERBİL

Kaynak: İHA