Ikby Parlamento Başkanı İstifa Etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu Başkanı Yusuf Muhammed, görevinden istifa ettiğini duyurdu.



Goran (Değişim) Hareketi ile İslami Toplum Partisi'nin (Komel) koalisyon hükümetinden çekilme kararının ardından, Goran üyesi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu Başkanı Yusuf Muhammed, istifa ettiğini açıkladı. Süleymaniye'de düzenlediği basın toplantısında görevi bıraktığını belirten Muhammed, "Arkadaşlarımızla parlamento mücadelesini muhalefet olarak sürdüreceğiz" dedi.



Parlamento başkanının istifasını parlamentoya yazılı olarak sunmasının ardından, parlamentodaki oturumda yapılacak oylamada 50+1'in oyunu alan aday parlamento başkanı seçiliyor.



Süleymaniye kentinde geçen yaşanan hükümet karşıtı gösterilerden sonra Goran ve Komel, koalisyon hükümetinden çekildiklerini duyurmuştu. - ERBİL