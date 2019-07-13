IKBY'nin ilk ITC'li Bakanı: Türkiye ile Erbil arasında ilişkilere olumlu yansıyacak

değerlendirmede bulundu. Bakanlığının, Türkiye ile Erbil arasındaki ilişkilere olumlu yansıyacağını belirten Selim, şunları söyledi:

"Bakanlığım, Türkmenlerin hakları ve maneviyatı tarafından çok önemli. Türkmenler ve buradaki etnik gruplar arasındaki ilişkiler arasında büyük rol oynayacak. Diğer taraftan maneviyatı çok önemlidir. İlk defa olduğu için Türkmen Cephesi'nde özellikle bakan olması, bu da farklı bir avantaj ortaya koyuyor. Bu noktada biz her zaman Türkmenler olarak olumlu köprü olmak istiyoruz. Türkiye ile Erbil arasında ilişkilere olumlu yansıyacak."



Kaynak: DHA

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