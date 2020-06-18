IKBY'nin Erbil kentinde camiler yeniden kapatıldı
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IKBY'nin Erbil kentinde camiler yeniden kapatıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil kentinde bulunan camiler korona virüs vakalarının artması ile yeniden ibadete kapatıldı.

IKBY'nin Erbil kentinde camiler yeniden kapatıldı
18.06.2020 23:30 | Son Güncelleme: 19.06.2020 00:14

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil kentinde bulunan camiler korona virüs vakalarının artması ile yeniden ibadete kapatıldı.

Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil kentinde korona virüs vakalarının artış göstermesi nedeni ile camiler yeniden kapatıldı. Erbil Kriz Masası, tarafından yapılan açıklamada korona salgını ile mücadele kapsamında camilerin bugünden itibaren 1 Temmuz tarihine kadar kapatılmasına karar verildiğini duyurdu. Kriz Masası, eczaneler dışında bütün market ve AVM'lerin akşam 22.00'den sabah 10.00'a kadar kapalı olacağını belirtirken araba galerileri, halk pazarları, spor salonları, parklar ve turizm bölgelerinin Cuma günleri açılmayacağını aktardı.

IKBY'de korona virüs ölüm oranı yüzde 3'ü aştı

IKBY Sağlık Bakanı Saman Berzenci, yaptığı açıklamada korona vakalarının özellikle Ramazan Bayramı sonrası yüksek oranda arttığına dikkat çekti. Sağlık Bakanı, IKBY'de korona virüs ölüm oranının yüzde 3'ü aştığını duyurdu. Bakan Berzenci, Erbil Belediye Başkanı Abdulvahit Ahmet ve Yardımcısı'nın korona virüse yakalandıklarını ve hastanede tedavi altında olduklarını açıkladı.

Irak Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada ise son 24 saatte 83 kişinin korona virüs nedeni ile hayatını kaybettiği, 463 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bakanlık, 1 günde gerçekleşen en yüksek can kaybının bugün yaşandığını aktardı. Ülkede toplam korona virüs vaka sayısı 25 bin 717'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 856'ya yükseldi.

Öte yandan Irak Bakanlar Kurulu Basın Sorumlusu Ali Vahit Hassaf, korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti. - ERBİL

Kaynak: İHA

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