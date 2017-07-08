Ikby'nin 'Bağımsızlık Referandumu' Hazırlığı

IKBY'deki KYB ve Goran, 25 Eylül'de yapılacak bağımsızlık referandumu öncesi, siyasi krizden dolayı kapanan meclisin faaliyete geçmesi gerekliliği üzerinde ortak karar aldı.

Ikby'nin 'Bağımsızlık Referandumu' Hazırlığı

IKBY'deki KYB ve Goran, 25 Eylül'de yapılacak bağımsızlık referandumu öncesi, siyasi krizden dolayı kapanan meclisin faaliyete geçmesi gerekliliği üzerinde ortak karar aldı.

Kaynak: Dunya.com