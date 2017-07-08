Ikby'nin "Bağımsızlık Referandumu" Hazırlığı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) iki önemli siyasi partisi, KYB ve Goran'ın "bağımsızlık referandumu" öncesi siyasi krizden dolayı işlevsiz kalan meclisin faaliyete geçmesi gerektiği üzerinde ortak karar aldıkları belirtildi.



Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani Genel Sekreterliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve IKBY'de muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi politbüro üyeleri, 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunu ele almak için Süleymaniye kentinde bir araya geldi.



Basına kapalı KYB-Goran toplantısından sonra yayımlanan yazılı açıklamada, her iki partinin bazı ortak kararlar aldığı belirtildi. Siyasi krizden dolayı yaklaşık 2 yıldır işlevini yitiren meclisin faaliyete geçmesi ve durumun normalleşmesinden sonra bağımsızlık referandumuna gidilmesi gerektiği üzerinde mutabık kalındığı ifade edildi.



Açıklamada ayrıca, Irak ve IKBY meclislerinde KYB-Goran koalisyonun kurulması kararı alındığı da aktarıldı.



IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran tarihinde bölgedeki siyasi partilerle yaptığı toplantı sonrası Kerkük'de dahil olmak üzere 25 Eylül'de bağımsızlık referandumuna gidileceğini duyurmuştu.



IKBY'de muhalefetin başının çeken Goran Hareketi ve İslami Toplum Partisi (Komela) ise referandum kararından önce meclisin faaliyete geçmesi gerektiğini belirtmişti. Bu yüzden her iki siyasi parti, Barzani başkanlığındaki toplantılara katılmayı sürekli bir şekilde reddediyor.



IKBY'deki siyasi krizin nedeni



IKBY'de muhalefetin başını çeken Goran Hareketi'nin başkanlık süresi dolan Mesut Barzani'nin görev süresinin uzatılmasına karşı çıkarak Süleymaniye kentinde kitlesel gösteriler düzenlemesi ve söz konusu gösterilerde KDP parti binalarının hedef alınması üzerine 12 Ekim 2015'te IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin kararıyla hükümette yer alan Goranlı bakanlar ve Meclis Başkanı Muhammed görevinden azledilmişti.



Bu gelişmeden sonra Goranlı bakanlar ve Muhammed'in Erbil'e gelişine izin verilmemiş ve siyasi kriz giderek derinleşmişti.