IKBY, Necef uçuşlarını askıya aldı
Haberler » Güncel » IKBY, Necef uçuşlarını askıya aldı - Haber

IKBY, Necef uçuşlarını askıya aldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak'ın güneyindeki Necef kentinde ilk korona virüsü vakasına rastlanmasının ardından kente yapılan uçak seferlerini askıya aldığını duyurdu.

25.02.2020 09:44 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:44
IKBY, Necef uçuşlarını askıya aldı

Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak'ın güneyindeki kentinde ilk korona virüsü vakasına rastlanmasının ardından kente yapılan uçak seferlerini askıya aldığını duyurdu.


IKBY Sivil Havacılık Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Necef'te bir korona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından Erbil ve Süleymaniye Uluslararası Havalimanlarından kente yapılan bütün uçuşların ileri bir tarihe kadar askıya alındığı belirtildi.


Necef'te okullar tatil edildi


Öte yandan, ilk vakaya rastlanan Necef kentinde bütün okulların tatil edildiği açıklandı. Irak Eğitim Bakanlığın talimatı doğrultusunda öğrencilerin sağlık durumu için olası bir salgını önlemek amacıyla okulların ileri bir tarihe kadar tatil edildiği açıklandı. - ERBİL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler