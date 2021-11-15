IKBY medyası, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın öldüğünü bildirdi

Terör örgütü Pkk elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Erbil'de öldüğü belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yerel medyasında yer alan haberler e göre, Öcalan bir süredir Erbil'deki bir hastanede Kovid-19 tedavisi görüyordu.

Öcalan'ın sabah saatlerinde Kovid-19 nedeniyle öldüğü belirtildi.

AA - Son Dakika Haberleri

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