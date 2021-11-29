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IKBY'li yetkili Zebari, PKK'nın bölge istikrarına zarar verdiğini söyledi

AA - Haberler | Güncel
IKBY'li yetkili Zebari, PKK'nın bölge istikrarına zarar verdiğini söyledi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Uluslararası Örgüt Raporları Değerlendirme Komitesi Başkanı Dindar Zebari, terör örgütü PKK'nın bölgedeki gösterilerde rol oynayarak istikrarı olumsuz etkilediğini belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ( Ikby ) Uluslararası Örgüt Raporları Değerlendirme Komitesi Başkanı Dindar Zebari, terör örgütü Pkk'nın bölgedeki gösterilerde rol oynayarak istikrarı olumsuz etkilediğini belirtti.

Zebari, basına yaptığı açıklamada, PKK'nın özellikle Süleymaniye'de, genel olarak da IKBY'deki gösterilerde rol oynadığını söyledi.

PKK'nın taraftarları aracılığıyla insanların haklı taleplerini başka yöne çevirmeye çalıştığını vurgulayan IKBY'li yetkili, "Aslında PKK, Kürdistan Bölgesi'nin istikrarı için bir yük oldu." ifadesini kullandı.

IKBY'de üniversite öğrencileri, geçen hafta, hükümetin daha önce tahsis ettiği eğitim ödeneklerinin yeniden başlatılmasını talep ederek gösteriler düzenlemişti.

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AA - Son Dakika Haberleri

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