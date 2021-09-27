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IKBY, İsrail ile normalleştirme konferansını düzenleyenleri ülkeden çıkaracak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
IKBY, İsrail ile normalleştirme konferansını düzenleyenleri ülkeden çıkaracak

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) geçtiğimiz cuma günü Erbil kentinde İsrail ile normalleştirme konferansını düzenleyenleri ülkeden çıkarmaya karar verdi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ( Ikby ) geçtiğimiz cuma günü Erbil kentinde İsrail ile normalleştirme konferansını düzenleyenleri ülkeden çıkarmaya karar verdi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) geçtiğimiz 25 Eylül Cuma günü Erbil kentinde İsrail ile normalleştirme konferansını düzenleyenler hakkında soruşturma başlattı. IKBY İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu konferansı düzenleyenlerin IKBY topraklarından çıkartılacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Bir sivil toplum örgütünün barışçıl yaşam anlayışı ve Irak'ta federasyon temellerini atmak gibi konuları ele almak için Irak'ın birçok kentinden Iraklı şahsiyetlerin hazır bulunduğu bir konferans düzenledi. Ancak ne yazık ki konferansın yöneticilerinden bazıları akışını değiştirerek siyasi amaçlar doğrultusunda kullandılar" denildi.

IKBY İçişleri Bakanlığı konferansın akışını değiştirenler hakkında yasal işlemlerin uygulanacağını açıkladı.

"Katılımcılara hiçbir şekilde sempati duymuyoruz"

ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri ise, Erbil'de düzenlenen konferansla herhangi bilgi ve ilişkileri olmadığını duyurdu. DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon sözcüsü Wayne Maroto sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin söz konusu konferansla ilgili ön bilgisi olmadığını belirterek, "Katılımcılara hiçbir şekilde sempati duymuyoruz" dedi.

Koalisyon güçlerinin görevi terör örgütü DEAŞ ile mücadele olmak olduğunu ve bu konuda Irak hükümetini desteklemeye kararlı olduğunu kaydeden Maroto, söz konusu konferanstan yeni haberler i olduğunu aktardı. - ERBİL

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