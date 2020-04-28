IKBY, İran ile sınır kapılarını açtı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), korona virüs ile mücadele kapsamında İran ile kapattığı 2 sınır kapısını tekrar açtığı bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), korona virüs ile mücadele kapsamında İran ile kapattığı 2 sınır kapısını tekrar açtığı bildirildi.

IKBY İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dünyayı saran korona virüsü (Covid -19) ile mücadele kapsamında yaklaşık 2 aydır kapalı olan 2 sınır kapısının yeniden açıldığını duyurdu. Halepçe iline bağlı Tuveyle ile Raperin bölgesindeki Keyli sınır kapılarının sağlık kuralları çerçevesinde yalnızca ticari geçişler için tekrar faaliyete geçtiğini aktaran açıklamada, İçişleri Bakanlığının onayı olmadan hiçbir yolcunun geçmeyeceği vurgulandı.

IKBY'de 355 kişide korona virüs tespit edilirken, 4 kişi hayatını kaybetti, 322 kişi ise virüsü yenerek taburcu oldu.

IKBY'de 14 Mart'tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı, Ramazan ayında kısmen kaldırıldı. - ERBİL

Kaynak: İHA