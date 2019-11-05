IKBY, Irak'taki son gelişmeleri ele aldı

05.11.2019 15:20

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, (IKBY), Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler ile ülkedeki son gelişmeleri ele aldı.

IKBY Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamada, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin, Başbakan Mesrur Barzani, Parlamento Başkanı Revaz Faik ve bazı üst düzey yetkililerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Toplantıda Irak'taki son gelişmeler ile bunların IKBY'ye yansımalarının ele alındığı aktarılan açıklamada, toplantıda ayrıca Irak'ın gündeminde olan anayasa değişikliği konusunun masaya yatırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Irak ve IKBY'nin çıkarlarını koruyacak gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulanarak, "Mevcut sorunların birçoğu, anayasanın uygulanmamasından ortaya çıktı. Onun için hepimiz, anayasa değişikliğinde IKBY'nin anayasal hak, idaresinin ve Irak bileşenlerinin haklarının korunmasında mutabık kaldık." ifadesi yer aldı.

4 ay içinde Anayasa değişikliği taslağı hazırlanacak

Gösterilerin devam ettiği Irak'ta Meclis, geçen hafta anayasa değişikliği için komisyon kurulmasına karar vermişti. Komisyon tarafından hazırlanacak Anayasa değişiklik taslağının en geç 4 ay içinde Meclis Başkanlığına sunulacağı belirtilmişti.

Irak'taki gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar başlamıştı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde, ekim ayının başından bu yana 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler ise Irak'ta protestoların başlamasından bu yana 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA