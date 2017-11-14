Ikby, Irak Federal Mahkemesinin Gayrimeşru Referandum Kararına Saygı Duyduğunu Açıkladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti, Irak Federal Mahkemesinin gayrimeşru referandumla ilgili aldığı kararı saygıyla karşıladığını duyurdu.



IKBY hükümeti internet sitesinde yer alan açıklamada, "Irak Yüksek Federal Mahkemesinin, 6 Kasım'da anayasanın 1. maddesini açıklayarak, Irak Cumhuriyeti'nin üniter, bağımsız, tam egemen, parlamenter ve demokratik rejim devleti olduğu ve anayasanın ülkenin birliğini garanti altına aldığı" yönünde karar aldığı anımsatılarak, "IKBY ile federal hükümet arasındaki sorunlara anayasa ve yasalar yoluyla çözüm arayışımız her zaman olmuştur. Başta Ayetullah Ali es-Sistani ve bazı Iraklı şahsiyetler olmak üzere dost ülkelerin bu yöndeki tüm girişimlerini memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.



"Federal Mahkemenin anayasanın 1. maddesine getirdiği açıklığa saygı duyuyoruz." denilen açıklamada, "Bunun, anayasanın tüm maddelerini uygulayarak sorunların çözümünde kapsayıcı ve ulusal diyaloğun başlamasında temel oluşturacağına inanıyoruz."ifadelerine yer verildi.



Irak Federal Mahkemesi tarafından, IKBY gayrimeşru bağımsızlık referandumuyla ilgili ülkenin toprak bütünlüğüne vurgu yapılarak, "Anayasanın hiçbir bileşene ayrılma hakkı tanımadığı" vurgulanmıştı.