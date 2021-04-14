IKBY İçişleri Bakanlığı, Erbil Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırının drone ile yapıldığını açıkladı
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IKBY İçişleri Bakanlığı, Erbil Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırının drone ile yapıldığını açıkladı

Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel
IKBY İçişleri Bakanlığı, Erbil Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırının drone ile yapıldığını açıkladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırının drone ile gerçekleştirildiğini duyurdu.

Erbil Uluslararası Havalimanı'na füze saldırısı
Erbil Uluslararası Havalimanı'na füze saldırısı
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırının drone ile gerçekleştirildiğini duyurdu.

IKBY İçişleri Bakanlığı, Erbil Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, soruşturma sonrasında saldırının drone ile gerçekleştirildiği ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin konuşlandığı havalimanının askeri bölümünü hedef aldığı kaydedildi.

Olayda can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, bir depoda hasar meydana geldiği ifade edildi.

IKBY Güvenlik Ajansına bağlı anti terör güçleri, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, en az bir füzenin Erbil Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını açıklamıştı.

IKBY İçişleri Bakanlığı da Erbil Uluslararası Havalimanı çevresinde bir patlama sesi duyulduğunu kaydetmiş, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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