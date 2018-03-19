Ikby Hükümetinden Süleymaniye Valisi'ne "Yas" Tepkisi
IKBY Hükümeti, Süleymaniye Valisi'nin TSK ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin kent merkezinde tam kontrolü sağlaması dolayısıyla Süleymaniye'de 3 gün yas ilan etmesine itiraz ederek, valinin böyle bir yetkisinin olmadığını belirtti.
IKBY Hükümeti, Süleymaniye Valisi'nin TSK ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin kent merkezinde tam kontrolü sağlaması dolayısıyla Süleymaniye'de 3 gün yas ilan etmesine itiraz ederek, valinin böyle bir yetkisinin olmadığını belirtti.
Kaynak: Dunya.com