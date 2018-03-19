Ikby Hükümetinden Süleymaniye Valisi'ne "Yas" Tepkisi

IKBY Hükümeti, Süleymaniye Valisi'nin TSK ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin kent merkezinde tam kontrolü sağlaması dolayısıyla Süleymaniye'de 3 gün yas ilan etmesine itiraz ederek, valinin böyle bir yetkisinin olmadığını belirtti.

Ikby Hükümetinden Süleymaniye Valisi'ne

IKBY Hükümeti, Süleymaniye Valisi'nin TSK ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin kent merkezinde tam kontrolü sağlaması dolayısıyla Süleymaniye'de 3 gün yas ilan etmesine itiraz ederek, valinin böyle bir yetkisinin olmadığını belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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