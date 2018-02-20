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Ikby Havalimanlarında Merkezi Yönetimin Varlığını Kabul Etti

Irak Başbakanı İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin havalimanlarında merkezi yönetime bağlı güvenlik gücünün bulunması şartını kabul ettiğini ve bu havalimanlarını yakında uluslararası uçuşlara açacaklarını söyledi.

Ikby Havalimanlarında Merkezi Yönetimin Varlığını Kabul Etti

Irak Başbakanı İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin havalimanlarında merkezi yönetime bağlı güvenlik gücünün bulunması şartını kabul ettiğini ve bu havalimanlarını yakında uluslararası uçuşlara açacaklarını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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