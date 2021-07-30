IKBY: "Düşüncelerimiz (Türkiye'deki) yangınlardan etkilenenlerle birlikte"
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IKBY: "Düşüncelerimiz (Türkiye'deki) yangınlardan etkilenenlerle birlikte"

IKBY: 'Düşüncelerimiz (Türkiye'deki) yangınlardan etkilenenlerle birlikte'
Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı, Türkiye'deki orman yangınından endişe duyduklarını belirterek, yangının bir an önce kontrol altına alınmasını umduklarını kaydetti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı, Türkiye'deki orman yangınından endişe duyduklarını belirterek, yangının bir an önce kontrol altına alınmasını umduklarını kaydetti.

IKBY Başkanlığı, Twitter hesabından Türkiye'deki orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'deki orman yangınından endişe duyulduğu belirtilen mesajda, "Düşüncelerimiz yangınlardan etkilenenlerle birlikte ve yetkililerin yangını bir an önce kontrol altına almasını umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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