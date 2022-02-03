IKBY Dış İlişkiler Sorumlusu Dizayi, Erbil Başkonsolosu Karaçay ile "Irak'taki gelişmeleri" görüştü - Haberler
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IKBY Dış İlişkiler Sorumlusu Dizayi, Erbil Başkonsolosu Karaçay ile "Irak'taki gelişmeleri" görüştü

AA, Bekir Aydoğan - Güncel
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IKBY Dış İlişkiler Sorumlusu Dizayi, Erbil Başkonsolosu Karaçay ile

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ile siyasi ve güvenlik konuları, Irak'taki siyasi durum ve ikili ilişkileri ele aldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ile siyasi ve güvenlik konuları, Irak'taki siyasi durum ve ikili ilişkileri ele aldı.

Dizayi, Twitter hesabından Karaçay ile görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, görüşmede güncel siyasi ve güvenlik konularının ele alındığı belirtilerek, "Irak'taki siyasi çıkmaza uzun vadeli bir çözüm bulma çabalarının" da değerlendirildiği kaydedildi.

Başkonsolos Karaçay ve Dizayi'nin ayrıca, ikili bağların ve iş birliğinin daha da geliştirilmesinin yollarını konuştuğu aktarıldı.

AA / Bekir Aydoğan - Güncel

Karaçay, Erbil, IKBY, Irak, Güncel, Haber

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