Ikby'den "Ypg/pkk'ya Yardım" Açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, iktidar partisi KDP'nin Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye insani yardım ve mühimmat gönderdiklerini reddetti.

Dizayi, AA'ya yaptığı açıklamada, KDP'nin Suriye'de YPG/PKK işgalindeki Aynularab'a (Kobani) insani yardım ve mühimmat sevk ettikleri yönünde çıkan haberlere ilişkin, böyle bir transferin söz konusu olmadığını belirtti.

IKBY Sözcüsü açıklamasında, "böyle bir yardımın söz konusu olmadığını ancak gerekirse bölgedeki halka insani yardımda bulunabileceklerini" söyledi.

AA, öğle saatlerinde Suriye içindeki güvenilir yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, dün Irak-Suriye sınırındaki Simelka sınır kapısından yaklaşık 200 tırla insani yardımın yanı sıra mühimmat girdiğini duyurmuştu.

Buna göre, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri de tırların Aynularab'a geçişine aracılık etmişti.

Kaynak: AA