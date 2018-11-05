Ikby'den Yaptırım Açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının Irak ile IKBY'yi çok fazla etkilemeyeceğini açıkladı.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından kaldırdığı İran yaptırımlarının enerji, finans ve deniz taşımacılığı sektörlerini kapsayan ikinci bölümü tekrar uygulamaya koydu. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları ile ilgili açıklamalarda bulunan IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, Erbil'in Bağdat'tan çıkan kararlara bağlı kalacağını belirterek, yaptırımların Irak ile IKBY'yi fazla etkilemeyeceği ifade etti. Irak'ın İran ile uzun bir sınırı olduğunu hatırlatan Dizayi, yaptırımları görüşmek için Irak hükümetinden bir heyetin Washington'a gittiğini belirterek, "Heyetin görüşmelerinden bu konuyla ilgili olumlu sonuçların çıkmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

Irak'ın elektrik ve doğalgazının büyük bir bölümünü İran'dan sağladığını hatırlatan Dizayi, "Irak elektriğin yüzde 50'si ve doğalgazın yüzde 40'ı İran tarafından sağlanıyor. Bunun durdurulması ülkede birçok sorunlara yol açacak" dedi. - ERBİL