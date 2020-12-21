IKBY'den uluslararası koalisyona "Yasa dışı güçlerin Sincar'dan çekilmesi gerek" mesajı
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IKBY'den uluslararası koalisyona "Yasa dışı güçlerin Sincar'dan çekilmesi gerek" mesajı

21.12.2020 19:07 | Son Güncelleme: 21.12.2020 19:11
IKBY'den uluslararası koalisyona

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesinden çekilmesi gerektiğini bildirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesinden çekilmesi gerektiğini bildirdi.

IKBY Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Mesrur Barzani, Erbil'de Koalisyon Güçleri Irak-Suriye Özel Operasyonlar Komutanı Guillaume Will Beaurpere ile bir araya geldi.

Görüşmede, Irak ve bölgedeki durum, Peşmerge güçleri ile koalisyon güçleri arasındaki koordinasyonun önemi gibi konuları ele alan ikili, terör örgütü DEAŞ mensuplarının oluşturduğu tehditlere karşı Peşmerge güçlerine destek vermeyi sürdürme vurgusu yaptı.

"IKBY'nin tüm çabaları ve güçlerini terörle mücadeleye yoğunlaştırabilmesi için yasa dışı silahlı güçlerin topraklarından çekilmesi gerektiğini" vurgulayan Barzani, "Bölgede güvenlik ile istikrarı yeniden tesis etmek, yerlerinden edilenlerin evlerine dönmeleri için uygun bir ortam sağlamak amacıyla Sincar Anlaşması'nın uygulanması ve silahlı milislerin bölgeden çekilmesinin önemine" işaret etti.

Beaurpere ise IKBY'nin, ABD ve koalisyon güçleri için önemli bir ortak olduğunu ifade etti.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, 9 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Sincar Anlaşması'nın uygulanmasını bekliyoruz ancak henüz uygulamaya konulmadı. PKK ve ona bağlı hiçbir güç Sincar'dan çekilmedi. Sadece birkaç saatliğine kıyafet değiştirip Sincar Dağı'na çekildiler ve tekrar geri döndüler. Aksine sayıları daha da arttı." demişti.

Sincar Anlaşması

Bağdat ve Erbil arasında PKK terör örgütünün bölgeden çıkarılması için ekim ayında Sincar Anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma sonrası Bağdat yönetimi bölgeye polis güçleri yerleştirerek güvenlik dosyasını kontrolüne almaya başlamıştı.

Irak, söz konusu anlaşmanın uygulanmaya başladığını duyursa da bölgede halen varlık gösteren PKK'nın buradan ne şekilde çıkarılacağı ve nereye gideceği konusunda soru işaretleri bulunuyor. Irak resmi makamlarının bu konuyla ilgili bugüne kadar net bir açıklama yapmaması da dikkati çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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