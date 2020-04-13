IKBY'den terör örgütü YPG/PKK'ya koronavirüs için tıbbi yardım
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› IKBY'den terör örgütü YPG/PKK'ya koronavirüs için tıbbi yardım - Haberler
Koronavirüs, YPG, Güncel

IKBY'den terör örgütü YPG/PKK'ya koronavirüs için tıbbi yardım

Terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kendilerine tıbbi ekipman gönderdiğini duyurdu.

13.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:46
IKBY'den terör örgütü YPG/PKK'ya koronavirüs için tıbbi yardım

Terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kendilerine tıbbi ekipman gönderdiğini duyurdu.

YPG/PKK elebaşlarından Şahin, Twitter hesabından "Koronavirüsü tespit etmek için tıbbi test talebimize derhal ve cömertçe yanıt veren Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'ye teşekkür ve minnetlerimi sunuyorum." mesajını paylaştı.

Paylaşım üzerine AA muhabirleri, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin basın sözcülüğüyle irtibata geçti ancak herhangi bir yanıt alamadı.

IKBY-YPG/PKK ilişkileri

Suriye iç savaşında IKBY ile YPG/PKK arasındaki ilişkiler olumlu seyretmezken, Erbil yönetimi, muhalif Kürtlerin temsilcisi sayılan Kürt Ulusal Konseyi'ni (ENKS) destekledi.

Türkiye'nin Afrin'deki terör hedeflerine karşı düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra düzelmeye başlayan IKBY-YPG/PKK ilişkileri, Barış Pınarı Harekatı sırasında daha da gelişti. IKBY, YPG/PKK ve ENKS arasında bir nevi ara bulucu rolü de oynarken, terör örgütü, Konsey'in daha önce kapattığı bazı ofislerini geri açtı. IKBY ve Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK işgalindeki bölgeye açılan Simelka sınır kapısının ticari geçişler için yeniden aktif hale gelmesiyle, ilişkiler daha yakın hal aldı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Bomba iddia! Erdoğan, 'Şimdi zamanı değil' diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki gösterdi
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Bakan Soylu'nun istifası üzerine intihara kalkışan kişi ikna edildi
Bakan Soylu'nun istifası üzerine intihara kalkışan kişi ikna edildi
Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı
Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Perinçek: Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır
Perinçek: Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır
ABD'li sağlık kurumu rapor yayınladı: Ayakkabı tabanları koronavirüs taşıyıcısı rolü görüyor
ABD'li sağlık kurumu rapor yayınladı: Ayakkabı tabanları koronavirüs taşıyıcısı rolü görüyor
Hurdacılar, günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar
Hurdacılar, günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
BDDK'dan bankalara 'kredi kanallarını açık tut' çağrısı
BDDK'dan bankalara "kredi kanallarını açık tut" çağrısı
Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Evinden çıkamayan 87 yaşındaki dedenin ıspanaklarını polis ekipleri topladı
Evinden çıkamayan 87 yaşındaki dedenin ıspanaklarını polis ekipleri topladı
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Drogba, özel hastanesini koronavirüs merkezi olarak devletin hizmetine sundu
Drogba, özel hastanesini koronavirüs merkezi olarak devletin hizmetine sundu
Kapıcının koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı
Kapıcının koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi
Süleyman Soylu'nun istifası sonrasında Demet Akalın: Adam daha ne yapacaktı?
Süleyman Soylu'nun istifası sonrasında Demet Akalın: Adam daha ne yapacaktı?
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı
Avcılar'da ortaokul öğretmeni, evinde intihar etmiş halde bulundu
Avcılar'da ortaokul öğretmeni, evinde intihar etmiş halde bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Tarkan Ekrem İmamoğlu İbrahim Tatlıses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Ali Koç Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk İstifa Kayseri Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: IKBY'den terör örgütü YPG/PKK'ya koronavirüs için tıbbi yardım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 14:18:02. #1.15#
title