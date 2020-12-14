IKBY'den "Petrol gelirlerini Bağdat'a teslim etmeye hazırız" açıklaması
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IKBY'den "Petrol gelirlerini Bağdat'a teslim etmeye hazırız" açıklaması

14.12.2020 23:17 | Son Güncelleme: 14.12.2020 23:20
IKBY'den

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, bölgeye ayrılacak bütçe miktarının belirlenmesi halinde petrol gelirlerini Bağdat'a teslim etmeye hazır olduklarını söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, bölgeye ayrılacak bütçe miktarının belirlenmesi halinde petrol gelirlerini Bağdat'a teslim etmeye hazır olduklarını söyledi.

Talabani, başkent Bağdat'taki yetkililerle sürdürdükleri bütçe görüşmeleri hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Mali Açık ve Borçlanma Yasası'nın Irak Meclisinde Kürt milletvekillerinin katılımı olmadan geçtiğini hatırlatan Talabani, "Söz konusu yasayla ilgili çekimserliğimiz olsa da yasanın uygulanması için (IKBY bütçesi) buradayız. Bu yasayla, IKBY'den petrol ve diğer gelirleri merkezi yönetime teslim etmesi isteniyor ve biz buna hazırız. Bunun karşılığında bütçemiz için ne kadar ayrılacağı kararını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerinin süreceğini belirten Talabani, "Buradaki (Bağdat'ta) siyasi atmosfer durumu daha da kötüleştirdi. IKBY halkı için sonuca ulaşana kadar Bağdat'ta kalacağız." dedi.

Talabani liderliğindeki Kürt heyeti, 9 Aralık'tan bu yana Bağdat'ta merkezi yönetim yetkilileriyle bölge bütçesi hakkında görüşmeler gerçekleştiriyor.

Irak hükümeti ekim ayında, memur maaşlarının ödenmesi için Meclise 41 trilyon dinarlık (yaklaşık 34 milyar dolar) iç borçlanma yasa tasarısı sunmuştu.

Söz konusu yasa tasarısı Irak Meclisinde 12 Kasım'da gece yarısı düzenlenen oturumda Kürt milletvekillerinin boykotuna rağmen Şii ve Sünni vekillerin oylarıyla kabul edilmişti.

Mali Açık ve Borçlanma Yasası uyarınca, IKBY'ye aylık bütçe gönderilmeyecek.

IKBY'nin merkezi yönetimden aylık bütçesini alması için petrol, sınır ve gümrük gelirlerini Bağdat'a teslim etmesi gerekiyor.

IKBY'nin ihraç ettiği petrol gelirlerinden Bağdat'a teslim edeceği miktar ise Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) tarafından belirlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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