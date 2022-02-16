IKBY'den petrol gelirlerine ilişkin Irak Yüksek Federal Mahkemesinin kararına tepki

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ( Ikby ), Irak Yüksek Federal Mahkemesinin "Ikby gaz ve petrol yasasının merkezi yönetim anayasasına aykırı olduğu" kararının, "adaletsiz" ve "anayasaya aykırı" olduğunu belirtti.

Ikby Hükümeti, Irak Yüksek Federal Mahkemesinin Ikby'nin gaz ve petrol yasasına ilişkin kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, IKBY ve Irak merkezi hükümetinin, 2021 yılındaki federal bütçe yasası kapsamında, IKBY'nin petrol üretme ve satma hakkı olduğu konusunda anlaştığı hatırlatıldı.

"Federal Yüksek Mahkemenin bu kararı, adaletsiz, anayasaya aykırı ve Kürdistan Bölgesi'nin haklarını ve anayasal yetkilerini ihlal ediyor." denilen açıklamada, kararın "kabul edilemez" olduğu belirtilerek, mahkemenin daha fazla araştırma yapması önerisinde bulunuldu.

"Sözleşmeleri korumak için önlemler alınacak"

Açıklamada, IKBY'nin Irak Anayasası'nda yer alan haklarından feragat etmeyeceği ve bu konuda federal hükümetle birlikte anayasal bir çözüme ulaşma çabalarını sürdüreceği kaydedildi.

Ayrıca, IKBY'nin "petrol ve gaz sektöründe yapılan tüm sözleşmeleri korumak ve muhafaza etmek için tüm anayasal, yasal ve hukuki önlemleri alacağı" vurgulandı.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi kararı

Mahkemeden gün içinde çıkan kararda, "IKBY'deki petrol ve gaz yasası, federal yönetim (Bağdat) anayasasına aykırıdır ve yasal değildir." denilmişti.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi kararında, IKBY hükümetine petrol ve gaz ihracatı anlaşmalarında Petrol Bakanlığı ve Mali Denetim Divanına bilgi vermek zorunluluğu getirilerek, "Bölgeden ihraç edilen petrol gelirleri merkezi yönetim Petrol Bakanlığına teslim edilmeli." ifadesi yer almıştı.