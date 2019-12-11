IKBY'deki Türkmen Bakan Maruf, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haberler » Güncel » IKBY'deki Türkmen Bakan Maruf, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber

IKBY'deki Türkmen Bakan Maruf, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşum İşlerinden Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

11.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:00
IKBY'deki Türkmen Bakan Maruf, AA'nın

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşum İşlerinden Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafların yer aldığı oylamadaki eserleri Erbil'deki ofisinde inceleyen Türkmen Bakan Maruf, kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış Şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Oylamaya sunulan fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu dile getiren Maruf, AA'ın hem Türkiye'de hem de dünyada önemli çalışmalara imza attığını ifade etti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler